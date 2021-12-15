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Злату Огневич преследует фанат

15.12.2021

На финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич поделилась не только хорошими изменениями в своей жизни, но и плохими. Речь идет о фанате, который уже давно преследует девушку. Подробнее — далее.

злата огневич

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Злата Огневич призналась, что после проекта «Холостячка»-2 ее вновь начал преследовать поклонник. Мужчина делает это уже долгое время, но с выходом реалити в эфир он активизировался. Злата рассказала, что буквально недавно с трудом смогла убежать от него.

«Если бы у меня не было с собой пропускной карточки от парадной двери, я бы не успела. Он бы схватил меня вновь за руку и начались бы разборки. Но я просто перед его носом захлопнула дверь, и он стал биться в нее и кричать, что нам нужно поговорить», — поведала певица.

В тот момент ей было действительно страшно. Злата поделилась, что не может себя от него обезопасить. Она даже обращалась в полицию, но там ей не смогли помочь. 

Эксперт проекта Виктория Любаревич-Торхова посоветовала девушке обратиться к адвокатам, чтобы они добились в суде запрета на приближение. А Александр Эллерт вместо этого порекомендовал Холостячке пойти на тренировку по боксу к Дмитрию Шевченко.

Надеемся, что после выхода в эфир финального пост-шоу правоохранительные органы примут во внимание обращения Златы и защитят ее.

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