С кем осталась Злата Огневич после проекта «Холостячка»-2?

После завершения проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич, увы, не осталась вместе со своим избранником Андреем Задворным. Пара рассталась спустя полтора месяца отношений. Но есть ли в сердце героини сейчас кто-то другой? Узнайте далее.

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В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Злата Огневич призналась, что поддерживает общение с многими участниками реалити. В студии она поблагодарила их за прекрасное время и сказала, что счастлива знакомству с каждым. Злата также рассказала, что после окончания реалити виделась с Дмитрием. Она была рада узнать о его новых отношениях и поблагодарила мужчину за всю романтику на проекте.

Злата также призналась, что после разрыва с Андреем начала ходить к психотерапевту, чтобы разобраться в своих предыдущих отношениях.

Но, как оказалось, поддержкой для Златы стал не только врач, но и один из участников. Речь идет о… Максиме Тарапате.

Он признался, что у него еще остались чувства к девушке. Вместе они рассказали, что поддерживают дружеское общение, и дали зрителям надежду на продолжение их отношений.

Будут ли вместе Злата и Максим — покажет только время. Но девушка призналась, что не перестает верить в искреннюю любовь и что судьба все расставит по своим местам.

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