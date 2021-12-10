Реалити «Холостячка»-2 изменило жизнь не только Златы Огневич, но и всех претендентов на ее сердце. Кто-то из мужчин обрел любовь вне проекта, кто-то открыл в себе новые грани, а кто-то — решился на кардинальные изменения. Как же сложилась жизнь мужчин после проекта «Холостячка»-2 — читайте в материале.

Больше по теме: Самые яркие моменты 2 сезона «Холостячки»

В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» экспертами программы по традиции были Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова. Звездной гостьей стала актриса «Крепостной» Наталка Денисенко.

Андрей Хветкевич первым решил поделиться изменениями в своей жизни. Он признался, что после проекта занялся собой: начал посещать косметолога, сделал пересадку волос и сейчас ходит к психологу, чтобы разобраться в себе. Андрей также принял решение переехать в Майами.

А Васко Младенов, наоборот, после проекта решил переехать в Киев. Он признался, что ему очень нравится в Украине. Сейчас он активно занимается музыкой и проводит тренировки по теннису.

Винченцо Дулепа признался, что после проекта также больше времени проводит в Украине. Он даже хочет открыть ресторан в Киеве. Мужчина уже успел побывать на нескольких свиданиях и поделился, какой видит свою избранницу.

Илья Закорецкий также переехал в Киев. Он признался, что давно думал об этом и после проекта наконец-то решился. Мужчина не стал скрывать, что вдохновился ни кем иным, как своими бывшими конкурентами по проекту.

Олег Плахотнюк рассказал, что уже не является холостяком. В студию он пришел со своей избранницей Яной. Она оказалась его второй бывшей женой. Мужчина рассказал, что благодаря проекту он стал более романтичным и смог вновь завоевать сердце Яны. Прямо в студии Олег сделал ей предложение. И Яна сказала ему… «да».

В студию также пришел самый экстремальный участник проекта — Павел Богда. Он признался, что благодаря реалити смог разобраться в себе. Мужчина рассказал, что стал веганом, активно тренируется и запускает свой бренд одежды. Павел также признался, что после проекта влюбился. Его избранницей стала Юлия. В студии «Холостячка. Жизнь после проекта» состоялось еще одно признание в любви и… предложение руки и сердца.

А вот Роман Васильев оказался не столь идеальным, как все привыкли считать. Он признался, что общался с участницей 11 сезона реалити «Холостяк» Надин Медведчук. По словам мужчины, они просто проводили время вместе, но Надин увидела в этом отношения. Девушка подтвердила, что у нее были чувства к Роме ― до того момента, пока не узнала, что он встречался… с еще одной участницей «Холостяк»-11 Александрой Миколюк. В свою защиту Роман сказал, что говорил девушкам о том, что не хочет отношений. Мужчина публично принес Надин свои извинения.

Максим Тарапата же, в свою очередь, рассказал, что после проекта получил множество слов поддержки со стороны зрителей. Он признался, что пока не готов к новым отношениям. После реалити Максим ушел с головой в работу. Но тем не менее, несколько раз он… встречался со Златой и даже присылал ей цветы.

Еще одним гостем стал победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт. Он не захотел комментировать свои отношения с Ксенией Мишиной и попросил оставить эту тему.

В студии появился и финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко. Он рассказал, что тяжело перенес отказ Златы. По возвращении домой он начал активно работать и тренироваться. Сейчас Дмитрий живет в Киеве. Его поддержал участник «Холостячки»-2 Илья. Из конкурентов они превратились в настоящих друзей. Дмитрий признался, что после проекта стал более открытым. Оказалось, что он даже успел сняться в одном из эпизодов нового сериала «Кава з кардамоном», премьера которого состоится уже 20 декабря в 20:15 на СТБ. Также Дмитрий признался, что сейчас состоит в отношениях.

Злата Огневич также вышла в студию и рассказала, что виделась с Дмитрием после окончания реалити.

Какие сейчас отношения у Златы с Дмитрием? Что на самом деле между ней и Максимом? И остались ли вместе Злата и Андрей?

Узнайте в полном выпуске пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта».

Video: «Холостячка»-2: Как сложилась жизнь мужчин после проекта Как сложилась жизнь участников после проекта Холостячка 2. Интересные подробности жизни участников после проекта Холостячка 2, смотрите в нашем материале

Больше по теме: Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.