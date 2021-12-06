Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

Дмитрий Шевченко с первого дня проекта «Холостячка»-2 считался одним из главных претендентов на сердце Златы Огневич. Он дарил девушке самые экстремальные свидания и постоянно удивлял ее. Но в финале героиня отдала свое сердце другому. Предлагаем вам вспомнить, каким был путь Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2.

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38-летний Дмитрий Шевченко является владельцем клининговой компании, строительной компании и студии дизайна. На проект «Холостячка»-2 мужчина приехал из Львова.

На Первой вечеринке Дмитрий сразу очаровал Злату Огневич. Тогда Холостячка призналась, что он ― именно тот типаж мужчины, который ей нравится. Девушка почувствовала от Дмитрия силу, уверенность в себе и харизму.

При знакомстве мужчина смело заявил о себе, и первое свидание проекта досталось именно ему. Вместе они воплотили в жизнь давнюю мечту героини ― прыжок с парашютом. Тогда Злата призналась, что Дмитрий устроил ей лучшее свидание в жизни.

Во время турнира 5 недели Дмитрий изо всех сил сражался за встречу с девушкой. Злата оценила это и пригласила его на свидание на Кипр. Романтика острова захватила обоих, и мужчина первым на проекте поцеловал Холостячку. Дмитрий открылся перед Златой, и между ними зародилась страсть.

В Одессе мужчина еще больше удивил Холостячку. Он проявил всю свою романтичность и устроил свидание в крепости. Там Дмитрий впервые поделился со Златой своими чувствами и страхами.

Свидание во Львове имело хорошее начало, но окончилось неприятностью. Дмитрий внезапно закрылся перед девушкой, и это создало в их отношениях недосказанность. В 9 выпуске мужчина едва не покинул проект. Но разговор расставил все по местам, и Холостячка дала ему второй шанс.

Во время знакомства с семьей Дмитрия Злата посмотрела на мужчину с новой стороны. Девушка увидела, как он общается с племянницей, и поняла, что он будет прекрасным отцом.

Но в финале Злата все-таки выбрала не страсть, а любовь. Девушка не смогла принять предложение Дмитрия.

Чем еще запомнился Дмитрий Шевченко на проекте «Холостячка»-2? И в чем он признался Злате Огневич в финале?

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Video: Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2 Каким был путь на проекте Холостячка 2 Дмитрия Шевченко? Путь финалиста Дмитрия Шевченко на проекте Холостячка 2021 - читайте в материале СТБ от финала

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