Шлях фіналіста Дмитра Шевченка на проєкті «Холостячка»-2

Дмитро Шевченко з першого дня проєкту «Холостячка»-2 вважався одним із головних претендентів на серце Злати Огнєвіч. Він дарував дівчині найекстремальніші побачення і постійно дивував її. Проте у фіналі героїня віддала своє серце іншому. Пропонуємо вам згадати, яким був шлях Дмитра Шевченка на проєкті «Холостячка»-2.

38-річний Дмитро Шевченко є власником клінінгової компанії, будівельної компанії та студії дизайну. На проєкт «Холостячка»-2 чоловік приїхав зі Львова.

На Першій вечірці Дмитро одразу зачарував Злату Огнєвіч. Тоді Холостячка зізналася, що він ― саме той типаж чоловіка, який їй подобається. Дівчина відчула від Дмитра силу, впевненість у собі і харизму.

При знайомстві чоловік сміливо заявив про себе, і перше побачення проєкту дісталося саме йому. Разом вони втілили в життя давню мрію героїні ― стрибок із парашутом. Тоді Злата зізналася, що Дмитро влаштував їй найкраще побачення у житті.

Під час турніру 5 тижня Дмитро щосили боровся за зустріч із дівчиною. Злата оцінила це і запросила його на побачення на Кіпр. Романтика острова захопила обох, і чоловік першим на проєкті поцілував Холостячку. Дмитро відкрився перед Златою, і між ними зародилася пристрасть.

В Одесі чоловік ще більше здивував Холостячку. Він виявив усю свою романтичність і влаштував побачення у фортеці. Там Дмитро вперше поділився зі Златою своїми почуттями і страхами.

Побачення у Львові мало гарний початок, але завершилося неприємністю. Дмитро раптово закрився перед дівчиною, і це створило у їхніх стосунках недомовленість. У 9 випуску чоловік ледь не залишив проєкт. Але розмова розставила все на місця, і Холостячка дала йому другий шанс.

Під час знайомства з родиною Дмитра Злата подивилася на чоловіка з нового боку. Дівчина побачила, як він спілкується з племінницею, і зрозуміла, що він буде чудовим батьком.

Проте у фіналі Злата таки обрала не пристрасть, а кохання. Дівчина не змогла прийняти пропозицію Дмитра.

Чим іще запам’ятався Дмитро Шевченко на проєкті «Холостячка»-2? І в чому він зізнався Златі Огнєвіч у фіналі?

