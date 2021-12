У фінальному випуску «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч обрала Андрія. Як зізналася йому сама героїня, їхня історія стосунків була схожа на гірки. Холостячка то зачаровувалась чоловіком, то розчаровувалась у ньому. Та у фіналі серце Злати таки обрало Андрія. Яким був шлях на проєкті «Холостячка»-2 переможця Андрія Задворного? Читайте далі.

32-річний Андрій Задворний має власне виробництво дерев’яних іграшок для дітей. Ідея бізнесу була не випадковою, із нею йому допомогла маленька дочка Кіра. Андрій розлучений. Коли дізнався, що в другому сезоні Холостячкою буде сама Злата Огнєвіч, то вирішив спробувати щастя на проєкті.

На Першій вечірці Андрій одразу прихилив Холостячку до себе, але водночас трохи збентежив її. Від хвилювання чоловік усіляко жартував. Тоді Андрій навіть сказав, що якщо вони одружаться, то він візьме собі прізвище Злати.

Їхнє перше побачення відбулося лише на 3 тижні. Чоловік буквально вирвав його з рук конкурентів. Андрієва ідея побачення сподобалася Златі, і вона вирішила покататися з ним на ендуро-мотоциклах. Тоді Холостячка вперше побачила чоловіка з іншого боку.

Їхнє друге побачення відбулося на Кіпрі. За іронією долі, розділив його Андрій із Дмитром. Того кіпрського вечора чоловік уперше поцілував Холостячку. Так почалося зближення пари.

На першому тижні перебування в Одесі Андрій трохи загубився серед інших чоловіків і рідко виявляв ініціативу. Причиною цьому стали ревнощі. Це навіть почало позначатися на стосунках пари. Проте щира розмова зі Златою розставила все на свої місця, і з того моменту Андрій почав активно проявляти себе.

У 8 випуску «Холостячки»-2 чоловік запропонував героїні підкорити висоту на аерошуті, а одеські грязі допомогли їм стати ще ближчими. Злата зізналася, що тоді відчула в Андрії споріднену душу.

Найважливішим етапом для чоловіка було знайомство Злати з його дочкою Кірою. Він дуже переживав, але все пройшло чудово і Холостячка знайшла підхід до дівчинки.

Однак перед самим фіналом на героїню чекала прикрість. Андрій сказав її сестрі, що Злата на проєкті заради піару. Холостячці була неприємна така недовіра до себе. Пізніше Андрій зрозумів, що для дівчини справді найважливішим є знайти кохання і побудувати міцні стосунки.

Незважаючи на всі сумніви, у фіналі романтичного реаліті «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зробила вибір на користь Андрія.

Вона прийняла від нього обручку і зізналася, що кохає чоловіка!

Як це було? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

