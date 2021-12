У 12 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч мала зробити головний вибір свого життя. На фінальному тижні на героїню чекали неймовірні побачення, романтичні зізнання, екстрим і краса Тунісу. Хто з чоловіків зміг завоювати серце Злати? І чим запам’яталися останні побачення 2 сезону проєкту «Холостячка»? Читайте далі.

На фінальному 12 тижні «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч мала визначитися з ім’ям свого обранця. Але перед цим на неї чекали три останні побачення.

Першим із дівчиною зустрівся Роман. Чоловік зізнався, що чекав на це побачення цілий місяць. За традицією, Роман подарував Златі квітку в горщику, яка називається «жіноче щастя». Такою була і концепція побачення.

Роман знав, що Злата любить кататися на велосипедах, тому вони разом здійснили велопрогулянку. Пара приїхала в сад, де на Холостячку чекав сюрприз. Чоловік підготував героїні десерти з різних країн, щоби вона визначилася, куди хоче вирушити в подорож. Перемогли солодощі з Італії. Роман зізнався, що поки був удома, сумував за Златою. Вони обговорили відхід чоловіка з проєкту.

Після цього Злата і Роман вирушили на прогулянку парком, і біля ставка чоловік запропонував потанцювати. Під час танцю дівчина відчула з його боку романтику і ніжність. Потім вони посадили дерево. Чоловік запропонував повісити на нього стрічки і загадати бажання.

Останнім пунктом їхнього побачення був обід у ресторані. Там Злата наважилася запитати чоловіка про його сімейний стан.

Роман показав документ, який засвідчував, що в його розлучному процесі залишилося останнє засідання. На це дівчина сказала, що не змінить своєї думки щодо стосунків із одруженими чоловіками. Крім того, вона зізналася, що від початку проєкту відчувала до Романа особливу симпатію, але минуло вже багато часу і тих почуттів майже не залишилося. Наприкінці побачення Злата попрощалася з чоловіком.

Тож до Тунісу з Холостячкою вирушили лише Дмитро та Андрій. Там чоловіки мали останній шанс на побачення зі Златою. Першим він дістався Дмитру. Разом вони вирушили в пустелю Сахару, на те саме місце, де знімали «Зоряні війни».

Злата зізналася, що завжди мріяла тут побувати. Після цього вони проїхалися барханами на позашляховику, а потім здійснили поїздку на квадроциклах. Справжній драйв та позитивні емоції охопили пару.

Та на цьому Дмитро не зупинився. Після механічних транспортних засобів на Злату чекало катання на… верблюдах. Перед поїздкою чоловік влаштував Холостячці свою Церемонію і подарував їй камінь «троянда пустелі». Дівчина оцінила такий жест.

На верблюдах пара доїхала до оази, де змогла охолонути і покупатися. Вони назвали це місце «оазою кохання». А потім на Злату чекав ще один сюрприз. Дмитро виклав ім’я дівчини в серці з каміння. Романтика охопила обох, і чоловік зізнався Холостячці, що закоханий у неї.

Вечір закінчився усамітненням у будинку. Пара змогла обговорити плани на майбутнє і те, яке вони хочуть весілля. Вони також мали пройти останню перевірку на сумісність від ведучого Григорія Решетника. Злата і Дмитро обговорили питання побуту, заробітку грошей, сімейних традицій і навіть можливих дітей. Вечір закінчився поцілунками в басейні.

Наступного дня Злата вирушила на фінальне побачення з Андрієм. Зустріч розпочалася в місцевому кафе за філіжанкою кави. Там Андрій запропонував зайнятися дайвінгом. Інтерес переміг над страхом, і Злата погодилася.

Пара здіснила занурення на глибину океану, але в якийсь момент Холостячці почало бракувати повітря. Вона навіть хотіла припинити плавання. Та Андрій допоміг дівчині перебороти хвилювання, і під час другого занурення перед Златою відкрився дивовижний підводний світ. Під водою вони поцілували одне одного. Це було дуже романтично і красиво.

Проте це був не кінець екстриму, адже після дайвінгу Андрій запропонував разом політати на парашуті.

Коли вони злетіли над містом, дівчина згадала, що вже бачила все це у своєму… сні. Це вразило Злату. Політ дуже сподобався їм обом.

Екстремальний день закінчився в романтичній атмосфері. Андрію та Златі також довелося пройти тест від ведучого Григорія Решетника. Пара мала заповнити прогалини в питаннях, а потім обмінятися своїми варіантами. Спочатку Андрій не сприйняв тест серйозно. Він багато жартував і ухилявся од відповідей. Однак пізніше став серйозніше відповідати на запитання. Андрій розповів, як вирішуватиме конфлікти в їхній парі, і поділився, коли вони переїдуть до спільного будинку. Злата почула конкретику від чоловіка, і вони виявилися здебільшого сумісними. А потім Андрій зізнався дівчині, що закоханий у неї. Вечір закінчився поцілунками.

І ось настав той самий хвилюючий день вибору. Перед тим, як віддати своє серце одному з чоловіків, Злата ще раз поговорила з Григорієм Решетником.

Що порадив Холостячці ведучий? Чим іще запам’ятався фінальний тиждень? І хто ж став обранцем Злати Огнєвіч?

Дізнайтесь у повному 12 випуску проєкту «Холостячка»-2.

