В 12 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злате Огневич предстояло сделать главный выбор своей жизни. На финальной неделе героиню ждали невероятные свидания, романтические признания, экстрим и красота Туниса. Кто из мужчин смог завоевать сердце Златы? И чем запомнились последние свидания 2 сезона проекта «Холостячка»? Читайте далее.

Больше по теме: Видеообращения мужчин перед 11 Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2

На финальной 12 неделе «Холостячки»-2 Злате Огневич предстояло определиться с именем своего избранника. Но перед этим ее ждали три последних свидания.

Первым с девушкой встретился Роман. Мужчина признался, что ждал этого свидания целый месяц. По сложившейся традиции, он подарил Злате цветок в горшке, который называется «женское счастье». Такой же была и концепция свидания.

Роман знал, что Злата любит кататься на велосипедах, поэтому они вместе совершили велопрогулку. Пара приехала в сад, где Холостячку ждал сюрприз. Мужчина подготовил героине десерты из разных стран, чтобы она определилась, куда хочет отправиться в путешествие. Победила сладость из Италии. Роман признался, что пока был дома, скучал по Злате. Они обсудили уход мужчины из проекта.

После этого Злата и Роман отправились на прогулку по парку, и возле пруда мужчина предложил потанцевать. Во время танца девушка почувствовала с его стороны романтику и нежность. Затем они вместе посадили дерево. Роман предложил повесить на него ленточки и загадать желания.

Последним пунктом их свидания был обед в ресторане. Там Злата решилась спросить мужчину о его семейном положении.

Роман показал ей документ, свидетельствующий о том, что в его бракоразводном процессе осталось последнее заседание. На это девушка сказала, что не изменит своего мнения по поводу отношений с женатыми мужчинами. Кроме того, она призналась, что с самого начала проекта испытывала к Роману особую симпатию, но прошло уже много времени и тех чувств почти не осталось. В конце свидания Злата попрощалась с мужчиной.

Таким образом, в Тунис с Холостячкой отправились только Дмитрий и Андрей. Там у мужчин был последний шанс на свидание со Златой. Первым он достался Дмитрию. Вместе они отправились в пустыню Сахару, в то самое место, где снимали «Звездные войны».

Злата призналась, что всегда мечтала здесь побывать. После этого они проехались по барханам на внедорожнике, а затем совершили поездку на квадроциклах. Настоящий драйв и положительные эмоции охватили пару.

Но на этом Дмитрий не остановился. После механических транспортных средств Злату ждало катание на… верблюдах. Перед поездкой мужчина устроил Холостячке свою Церемонию и подарил ей камень «роза пустыни». Девушка оценила такой жест.

На верблюдах пара доехала до оазиса, где смогла охладиться и искупаться. Они назвали это место «оазисом любви». А затем Злату ждал еще один сюрприз. Дмитрий выложил имя девушки в сердце из камней. Романтика охватила обоих, и мужчина признался Холостячке, что влюблен в нее.

Вечер окончился уединением в доме. Пара смогла обсудить планы на будущее и то, какую они хотят свадьбу. Им также предстояло пройти последнюю проверку на совместимость от ведущего Григория Решетника. Злата и Дмитрий обсудили вопросы быта, заработка денег, семейных традиций и даже возможных детей. Вечер окончился поцелуями в бассейне.

На следующий день Злата отправилась на финальное свидание с Андреем. Встреча началась в местном кафе за чашкой кофе. Там Андрей предложил заняться дайвингом. Интерес победил над страхом, и Злата согласилась.

Пара совершила погружение на глубину океана, но в какой-то момент Холостячке начало не хватать воздуха. Она даже хотела прервать плавание. Но Андрей помог девушке перебороть волнение, и во время второго погружения перед Златой открылся удивительный подводный мир. Под водой они поцеловали друг друга. Это было очень романтично и красиво.

Но это был не конец экстрима, ведь после дайвинга Андрей предложил вместе полетать на парашюте.

Когда они взлетели над городом, девушка вспомнила, что уже видела это все в своем… сне. Это поразило Злату. Полет очень понравился им обоим.

Экстремальный день окончился в романтической атмосфере. Андрею и Злате также предстояло пройти тест от ведущего Григория Решетника. Паре нужно было заполнить пробелы в вопросах, а позже обменяться своими вариантами. Вначале Андрей не воспринял тест всерьез. Он много шутил и увиливал от ответов. Но позже стал серьезнее отвечать на вопросы. Андрей рассказал, как будет решать конфликты в их паре, и поделился, когда они переедут в общий дом. Злата услышала конкретику от мужчины, и они оказались по большей части совместимыми. А затем Андрей признался девушке, что влюблен в нее. Вечер окончился поцелуями.

И вот наступил тот самый волнительный день выбора. Перед тем как отдать свое сердце одному из мужчин, Злата еще раз поговорила с Григорием Решетником.

Что посоветовал Холостячке ведущий? Чем еще запомнилась финальная неделя? И кто же все-таки стал избранником Златы Огневич?

Узнайте в полном 12 выпуске проекта «Холостячка»-2.

Больше по теме: Максим Тарапата: путь на проекте «Холостячка»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.