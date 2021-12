Реаліті «Холостячка»-2 змінило життя не тільки Злати Огнєвіч, а й усіх претендентів на її серце. Хтось із чоловіків знайшов кохання поза проєктом, хтось відкрив у собі нові грані, а хтось — наважився на кардинальні зміни. Як же склалося життя чоловіків після проєкту «Холостячка»-2 — читайте в матеріалі.

У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» експертами програми за традицією були Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова. Зірковою гостею стала актриса «Кріпосної» Наталка Денисенко.

Андрій Хветкевич першим вирішив поділитися змінами у своєму житті. Він зізнався, що після проєкту зайнявся собою: почав відвідувати косметолога, зробив пересадку волосся і зараз ходить до психолога, щоби розібратися в собі. Андрій також вирішив переїхати до Маямі.

А Васко Младенов, навпаки, після проєкту вирішив переїхати до Києва. Він зізнався, що йому дуже подобається в Україні. Зараз він активно займається музикою і проводить тренування з тенісу.

Вінченцо Дулепа розповів, що після проєкту також більше часу проводить в Україні. Він навіть хоче відкрити ресторан у Києві. Чоловік уже встиг побувати на кількох побаченнях і поділився, якою бачить свою обраницю.

Ілля Закорецький також переїхав до Києва. Він зізнався, що давно думав про це і після проєкту нарешті наважився. Чоловік не став приховувати, що надихнувся ніким іншим, як своїми колишніми конкурентами по проєкту.

Олег Плахотнюк розповів, що вже не є холостяком. До студії він прийшов зі своєю обраницею Яною. Вона виявилася його… другою колишньою дружиною. Чоловік розповів, що завдяки проєкту він став більш романтичним і зміг знову завоювати серце Яни. Просто в студії Олег зробив їй пропозицію. І Яна сказала йому… «так».

У студію також прийшов найбільш екстремальний учасник проєкту — Павло Богда. Він зізнався, що завдяки реаліті зміг розібратися в собі. Чоловік розповів, що став веганом, активно тренується і запускає свій бренд одягу. Павло також зізнався, що після проєкту закохався. Його обраницею стала Юлія. У студії «Холостячка. Життя після проєкту» відбулося ще одне зізнання в коханні і… пропозиція руки та серця.

А ось Роман Васильєв виявився не настільки ідеальним, як усі звикли вважати. Він зізнався, що спілкувався з учасницею 11 сезону «Холостяк» Надін Медведчук. За словами чоловіка, вони просто проводили час разом, але Надін побачила в цьому стосунки. Дівчина підтвердила, що в неї були почуття до Роми ― до того моменту, поки вона не дізналася, що він зустрічався… з іще однією учасницею «Холостяк»-11 Олександрою Миколюк. На свій захист Роман сказав, що говорив дівчатам про те, що не хоче стосунків. Чоловік публічно приніс Надін свої вибачення.

Максим Тарапата ж, у свою чергу, розповів, що після проєкту отримав безліч слів підтримки з боку глядачів. Він зізнався, що поки не готовий до нових стосунків. Після реаліті Максим пішов з головою в роботу. Та все ж кілька разів він… зустрічався зі Златою і навіть надсилав їй квіти.

Ще одним гостем став переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт. Він не захотів коментувати свої стосунки з Ксенією Мішиною і попросив облишити цю тему.

У студії з’явився і фіналіст «Холостячки»-2 Дмитро Шевченко. Він розповів, що важко переніс відмову Злати. Після повернення додому почав активно працювати і тренуватися. Зараз Дмитро живе в Києві. Його підтримав учасник «Холостячки»-2 Ілля. З конкурентів вони перетворилися на справжніх друзів. Дмитро зізнався, що після проєкту став більш відкритим. Виявилося, що він навіть устиг знятися в одному з епізодів нового серіалу «Кава з кардамоном», прем’єра якого відбудеться вже 20 грудня о 20:15 на СТБ. Також Дмитро зізнався, що зараз він у стосунках.

Злата Огнєвіч також вийшла в студію і розповіла, що бачилася з Дмитром після закінчення реаліті.

