Добіг кінця фінальний тиждень на проєкті «Холостячка»-2. За розвитком стосунків Злати Огнєвіч із чоловіками протягом майже трьох місяців спостерігала вся країна. Пропонуємо вам згадати, якими були найяскравіші моменти реаліті — у матеріалі «Неймовірної правди про зірок».

2 сезон «Холостячки» був наповнений романтикою, зізнаннями, драйвом і екстримом. За його час Злата Огнєвіч довела, що це не просто проєкт — це ціле життя. Весь сезон героїня боролася зі своїми страхами. Чоловіки випробовували її водою, висотою і швидкістю. Саме на проєкті Злата наважилася на крок, який відтягувала цілих 10 років, — стрибок із парашутом. Його з нею розділив Дмитро Шевченко.

Окрім екстриму було й багато радості. Найвеселішим моментом проєкту багато глядачів назвали побачення на Кіпрі з віслюками.

Проте, як і в житті, на проєкті не обійшлося без прикрощів. Найбільшим розчаруванням для Злати став сімейний стан Романа Свечкоренка, адже вона відчувала до нього особливу симпатію.

А які моменти 2 сезону «Холостячки» найбільше запам’яталися зіркам українського шоу-бізнесу?

Дізнайтесь просто зараз у матеріалі «Неймовірної правди про зірок»!

