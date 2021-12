Перед фіналом на проєкт «Холостячка»-2 несподівано повернувся Роман Свечкоренко. Злата Огнєвіч була дуже рада зустрічі з ним. Проте стосунки в них надалі не склалися. Пропонуємо вам згадати, яким був шлях на проєкті «Холостячка»-2 Романа Свечкоренка.

30-річний Роман Свечкоренко понад 5 років професійно займається психологією. Його метою в роботі є жіноче щастя. Можливо, це й допомогло йому краще розуміти Злату Огнєвіч на проєкті «Холостячка»-2.

На Першій вечірці Роман одразу підкорив героїню своєю грою на фортепіано та відвертістю. Він швидко став фаворитом Злати.

У 4 випуску Роман вирушив на групове побачення до Театру тіней. Там він зі Златою і Васко готував спільний номер для конкурсу талантів. Дівчина тоді змогла відчути ніжність Романа і саме йому вручила бутоньєрку.

У 6 випуску чоловік отримав перше індивідуальне побачення з Холостячкою. Разом вони зайнялися аеростретчингом, а відтак ― розслаблялися на масажі. Завдяки побаченню пара змогла по-справжньому зблизитись.

Проте вже наприкінці тижня Злата дізналася гірку правду про чоловіка. Роман виявився все ще одруженим. Холостячка не змогла продовжити з ним стосунки. Вона відпустила учасника доти, доки він не буде офіційно розлученим. Тільки після цього він міг повернутись на проєкт.

І він прийшов! Перед фінальним тижнем Роман вразив конкурентів і Злату своїм поверненням на проєкт. Холостячка вручила йому додаткову бутоньєрку, і вони вирушили на останнє побачення.

Та виявилося, що чоловік усе ще перебуває у процесі розірвання шлюбу. Злата майже не відчула колишньої симпатії до нього і попрощалася одразу після побачення.

