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Самые яркие моменты 2 сезона «Холостячки»

08.12.2021

Подошла к концу финальная неделя на проекте «Холостячка»-2. За развитием отношений Златы Огневич с мужчинами на протяжении почти трех месяцев наблюдала вся страна. Предлагаем вам вспомнить, какими были самые яркие моменты реалити, в материале «Неймовірної правди про зірок».

холостячка

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2 сезон «Холостячки» был наполнен романтикой, признаниями, драйвом и экстримом. За его время Злата Огневич доказала, что это не просто проект — это целая жизнь. Весь сезон героиня боролась со своими страхами. Мужчины испытывали ее водой, высотой и скоростью. Именно на проекте Злата решилась на шаг, который оттягивала целых 10 лет, — прыжок с парашютом. Его с ней разделил Дмитрий Шевченко.

холостячка

Кроме экстрима было и много радости. Самым веселым моментом проекта многие зрители назвали свидание на Кипре с ослами.

холостячка

Но как и в жизни, на проекте не обошлось без огорчений. Наибольшим разочарованием для Златы стало семейное положение Романа Свечкоренко, ведь она испытывала к нему особую симпатию. 

А какие моменты 2 сезона «Холостячки» больше всего запомнились звездам украинского шоу-бизнеса? 

Узнайте прямо сейчас в материале «Неймовірної правди про зірок»!

Video: Самые яркие моменты 2 сезона «Холостячки»

Какие свидания были самыми яркими на проекте Холостячка 2? Чем запомнился 2 сезон Холостячки - читайте в материале

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