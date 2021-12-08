Подошла к концу финальная неделя на проекте «Холостячка»-2. За развитием отношений Златы Огневич с мужчинами на протяжении почти трех месяцев наблюдала вся страна. Предлагаем вам вспомнить, какими были самые яркие моменты реалити, — в материале «Неймовірної правди про зірок».

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2 сезон «Холостячки» был наполнен романтикой, признаниями, драйвом и экстримом. За его время Злата Огневич доказала, что это не просто проект — это целая жизнь. Весь сезон героиня боролась со своими страхами. Мужчины испытывали ее водой, высотой и скоростью. Именно на проекте Злата решилась на шаг, который оттягивала целых 10 лет, — прыжок с парашютом. Его с ней разделил Дмитрий Шевченко.

Кроме экстрима было и много радости. Самым веселым моментом проекта многие зрители назвали свидание на Кипре с ослами.

Но как и в жизни, на проекте не обошлось без огорчений. Наибольшим разочарованием для Златы стало семейное положение Романа Свечкоренко, ведь она испытывала к нему особую симпатию.

А какие моменты 2 сезона «Холостячки» больше всего запомнились звездам украинского шоу-бизнеса?

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