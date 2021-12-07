Перед самым финалом на проект «Холостячка»-2 неожиданно вернулся Роман Свечкоренко. Злата Огневич была очень рада встрече с ним. Тем не менее, отношения у них в дальнейшем не сложились. Предлагаем вам вспомнить, каким был путь на проекте «Холостячка»-2 Романа Свечкоренко.

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30-летний Роман Свечкоренко более 5 лет профессионально занимается психологией. Его целью в работе является женское счастье. Возможно, это и помогло ему лучше понимать Злату Огневич на проекте «Холостячка»-2.

На Первой вечеринке Роман сразу покорил героиню своей игрой на фортепиано и откровенностью. Он быстро стал фаворитом Златы.

В 4 выпуске Роман отправился на групповое свидание в Театр теней. Там он со Златой и Васко готовил совместный номер для конкурса талантов. Девушка тогда смогла ощутить нежность Романа и именно ему вручила бутоньерку.

В 6 выпуске мужчина получил первое индивидуальное свидание с Холостячкой. Вместе они занялись аэростретчингом, а после ― расслаблялись на массаже. Благодаря свиданию пара смогла по-настоящему сблизиться.

Но уже в конце недели Злата узнала горькую правду о мужчине. Роман оказался все еще женатым. Холостячка не смогла продолжить с ним отношения. Она отпустила участника до тех пор, пока он не будет официально разведен. Только после этого он мог вернуться на проект.

И он пришел! Перед финальной неделей Роман поразил конкурентов и Злату своим возвращением на проект. Холостячка вручила ему дополнительную бутоньерку, и они отправились на последнее свидание.

Тем не менее, оказалось, что мужчина все еще находится в бракоразводном процессе. Злата почти не ощутила прежней симпатии к нему и попрощалась сразу после свидания.

Как сложилась жизнь Романа Свечкоренко после реалити ― узнайте уже в эту пятницу, 10 декабря, на финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта»!

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