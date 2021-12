З ким залишилася Злата Огнєвіч після проєкту «Холостячка»-2?

Після завершення проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч, на жаль, не залишилася разом зі своїм обранцем Андрієм Задворним. Пара розійшлася через півтора місяця стосунків. Але чи є в серці героїні зараз хтось інший? Дізнайтеся далі.

Більше на тему: «Холостячка»-2: Як склалося життя чоловіків після проєкту

У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» Злата Огнєвіч зізналася, що підтримує спілкування з багатьма учасниками реаліті. У студії вона подякувала їм за прекрасний час і сказала, що щаслива знайомству з кожним. Злата також розповіла, що після закінчення реаліті бачилася з Дмитром. Вона була рада дізнатися про його нові стосунки і подякувала чоловікові за всю романтику на проєкті.

Злата також зізналася, що після розриву з Андрієм почала ходити до психотерапевта, щоби розібратися у своїх попередніх стосунках.

Та, як виявилося, підтримкою для Злати став не тільки лікар, а й один з учасників. Ідеться про… Максима Тарапату.

Він зізнався, що досі має почуття до дівчини. Разом вони розповіли, що підтримують дружнє спілкування, і дали глядачам надію на продовження їхніх стосунків.

Чи будуть разом Злата і Максим — покаже лише час. Але дівчина зізналася, що не перестає вірити в щире кохання і що доля все розставить на свої місця.

Більше на тему: Телеканал СТБ розкрив головну інтригу весни: ім’я Холостяка-12

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.