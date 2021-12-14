После финала 2 сезона «Холостячки» многие звезды украинского шоу-бизнеса встали на защиту Златы Огневич и ее выбора. Не смогли обойти эту тему стороной и экс-Холостяк Никита Добрынин со супругой Дашей Квитковой. Пара не понаслышке знает, что найти любовь на проекте — более чем реально. Они поделились своими мыслями на этот счет.

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Никита Добрынин и Даша Квиткова связали свои судьбы после проекта «Холостяк»-9. Сейчас пара счастлива в браке и имеет прекрасного сына Льва. После финала реалити «Холостячка»-2 на своей странице в Instagram Никита и Даша поделились мнением о том, почему у некоторых не складываются отношения на проекте.

«Многие зрители и даже участники воспринимают “Холостяка” или “Холостячку” исключительно как телепроект. Но это реальная жизнь, это не сценарий, люди не актеры. В кадре не пешки и не телепузики», — поделилась мнением звездная пара.

Никита и Даша предположили, что после проекта участникам не удается построить отношения из-за того, что они не осознают наступления реальности и что после съемки будет продолжение. А на этом этапе приходится брать ответственность за пару, и многих это пугает.

«Конечно, это все по ТВ. Но люди реальны, и отношения тоже… Не ручаемся за всех на 100%, но проект — это жизнь. Такая же, как и у вас…», — подытожили Никита и Даша.

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