Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Никита Добрынин и Даша Квиткова о «Холостячке»: Проект — это жизнь, такая же, как и у вас

14.12.2021

После финала 2 сезона «Холостячки» многие звезды украинского шоу-бизнеса встали на защиту Златы Огневич и ее выбора. Не смогли обойти эту тему стороной и экс-Холостяк Никита Добрынин со супругой Дашей Квитковой. Пара не понаслышке знает, что найти любовь на проекте — более чем реально. Они поделились своими мыслями на этот счет.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Больше по теме: «Холостячка»-2: Остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный?

Никита Добрынин и Даша Квиткова связали свои судьбы после проекта «Холостяк»-9. Сейчас пара счастлива в браке и имеет прекрасного сына Льва. После финала реалити «Холостячка»-2 на своей странице в Instagram Никита и Даша поделились мнением о том, почему у некоторых не складываются отношения на проекте. 

«Многие зрители и даже участники воспринимают “Холостяка” или “Холостячку” исключительно как телепроект. Но это реальная жизнь, это не сценарий, люди не актеры. В кадре не пешки и не телепузики», — поделилась мнением звездная пара.

никита добрынин и даша квиткова

никита добрынин и даша квиткова

Никита и Даша предположили, что после проекта участникам не удается построить отношения из-за того, что они не осознают наступления реальности и что после съемки будет продолжение. А на этом этапе приходится брать ответственность за пару, и многих это пугает. 

«Конечно, это все по ТВ. Но люди реальны, и отношения тоже… Не ручаемся за всех на 100%, но проект — это жизнь. Такая же, как и у вас…», — подытожили Никита и Даша.

никита добрынин и даша квиткова

Больше по теме: Брутальная фотосессия мужчин из «Холостячки»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить