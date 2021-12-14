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Брутальная фотосессия мужчин из «Холостячки»-2

14.12.2021

Известный украинский портал Jet.Setter.ua опубликовал свой спецпроект в стиле «Бойцовский клуб» с участниками реалити «Холостячка»-2. В нем мужчины не только рассказали, но и наглядно показали, что для них значит фраза «борьба за любовь». Результаты смотрите в материале.

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Финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко поделился, что для него борьба за любовь — это оставаться самим собой и жить в гармонии.

Максим Тарапата рассказал, что настоящая любовь открывает новые грани и дает столько сил, что становишься непобедимым.

По мнению Андрея Хветкевича, борьба за любовь состоит в том, чтобы показать, насколько ты достоин женщины, с которой хочешь быть.

Для Романа Васильева, в свою очередь, это путь достижения гармонии в душе и сердце.

Васко Младенов поделился мнением о том, что бороться можно за трофеи, призы, мечты, справедливость, но нельзя бороться за любовь человека. Ею можно только делиться, не дожидаясь ничего взамен.

А Максим Ежов рассказал, что в принципе не борется за любовь. Она либо есть, либо ее нет.

Источник: jetsetter.ua

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