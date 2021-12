Відомий український портал Jet.Setter.ua опублікував свій спецпроєкт у стилі «Бійцівський клуб» з учасниками реаліті «Холостячка»-2. У ньому чоловіки не тільки розповіли, а й наочно показали, що для них означає фраза «боротьба за кохання». Результати дивіться в матеріалі.

Фіналіст «Холостячки»-2 Дмитро Шевченко поділився, що для нього боротьба за кохання — це залишатися самим собою і жити в гармонії.

Максим Тарапата розповів, що справжнє кохання відкриває нові грані і дає стільки сил, що стаєш непереможним.

На думку Андрія Хветкевича, боротьба за кохання полягає в тому, щоб показати, наскільки ти гідний жінки, з якою хочеш бути.

Для Романа Васильєва, в свою чергу, це шлях досягнення гармонії в душі та серці.

Васко Младенов поділився думкою про те, що боротися можна за трофеї, призи, мрії, справедливість, але не можна боротися за кохання людини. Ним можна тільки ділитися, не чекаючи нічого натомість.

А Максим Єжов розповів, що в принципі не бореться за кохання. Воно або є, або його немає.

