У фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» відкрився справжній любовний трикутник. А потрапили в нього колись ідеальний чоловік з «Холостячки»-2 Роман Васильєв та учасниці «Холостяк»-11. Невже Рома використав Надін для просування в інстаграмі? Подробиці ― в матеріалі.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021

Роман Васильєв виявився не таким ідеальним, яким здавався на екрані. Він зізнався, що після проєкту тісно спілкувався з учасницею 11 сезону «Холостяка» Надін Медведчук. За словами чоловіка, вони просто добре проводили час разом як друзі, але для Надін залицяння Романа означали дещо більше.

Дівчина підтвердила, що в неї були справжні почуття до Роми ― доти, доки не дізналася про його залицяння до ще однієї учасниці «Холостяка»-11 Олександри Миколюк. Так закралися підозри, що Роман просто використовував популярність Надін для просування в інстаграмі. Подруги навіть влаштували стоматологу очну ставку та зняли на приховану камеру розмову, запис якої ви можете побачити в повному випуску пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту».

На свій захист Роман сказав, що попереджав дівчат про небажання будувати серйозні стосунки і нікому нічого не обіцяв. І все ж таки чоловік визнав помилку і публічно попросив у Надін вибачення в студії.

