В финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» раскрылся настоящий любовный треугольник. А попали в него некогда идеальный мужчина из «Холостячки»-2 Роман Васильев и участницы «Холостяк»-11. Неужели Рома использовал Надин для продвижения в Инстаграме? Подробности — в материале.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

Роман Васильев оказался не столь идеальным, каким был на экране. Он признался, что после проекта тесно общался с участницей 11 сезона «Холостяка» Надин Медведчук. По словам мужчины, они просто хорошо проводили время вместе как друзья, но для Надин ухаживания Романа значили нечто большее.

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Девушка подтвердила, что у нее были настоящие чувства к Роме ― до того момента, пока не узнала о его ухаживаниях за еще одной участницей «Холостяк»-11 Александрой Миколюк. Так закрались подозрения, что Роман просто использовал популярность Надин для продвижения в Инстаграме. Подруги даже устроили стоматологу очную ставку и сняли на скрытую камеру разговор, запись которого вы можете увидеть в полном выпуске пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта».

В свою защиту Роман сказал, что предупреждал девушек о нежелании строить серьезные отношения и никому ничего не обещал. И все же мужчина признал ошибку и публично принес Надин свои извинения прямо в студии.

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