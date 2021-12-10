Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021 – смотрите прямо сейчас, как Григорий Решетник узнает у участников реалити все то, что они пытались скрыть от зрителей! Сразу две бывшие участницы проекта Холостяк 11 сезон рассказали Григорию о своем романе с одним и тем же мужчиной, а Олег Плахотнюк шокировал своей новой девушкой. В реалити Холостячка 2021 стало известно, свободно ли сейчас сердце Дмитрия Шевченко, который совсем недавно не мог пережить расставания со Златой. А появление в студии Андрея Задворного довело главную холостячку страны до слез. Таких эмоций не было еще ни в одном выпуске реалити! Все самое интересное, что вы хотели знать о жизни героев после проекта, смотрите прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021.

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