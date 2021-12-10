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Video: Холостячка 2 сезон Жизнь после проекта — выпуск 13 часть 3 от 10.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Жизнь после проекта. Выпуск 13 от 10.12.2021 часть 3 - Злата Огневич и Андрей Задворный о своих отношениях. Жизнь после проекта шоу Холостячка 2 сезон 13 эфир от 10.12.2021
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Смотрите онлайн проект Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021, в котором Злата Огневич и ее избранник Андрей Задворный наконец-то рассказали о том, что случилось с их парой, когда выключились камеры. Тайные свидания, совместные поездки и множество романтических видео – Злата чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете! Однако в студии программы Холостячка 2 сезон Злата и Андрей признались Григорию Решетнику, что в их отношениях произошел разлад. Почему победитель реалити скрывал от Златы свои чувства? И смогли ли влюбленные преодолеть первые трудности и остаться вместе? Откровения главной героини проекта вы услышите прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

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