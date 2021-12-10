Дивіться онлайн проєкт Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021, в якому Злата Огнєвіч та її обранець Андрій Задворний нарешті розповіли про те, що трапилося з їхньою парою, коли вимкнулися камери. Таємні побачення, спільні поїздки та безліч романтичних відео – Злата почувала себе найщасливішою жінкою у світі! Однак у студії програми Холостячка 2 сезон Злата та Андрій зізналися Григорію Решетніку, що у їхніх стосунках стався розлад. Чому переможець реаліті приховував від Злати свої почуття? І чи змогли закохані подолати перші труднощі і залишитися разом? Одкровення головної героїні проєкту ви почуєте просто зараз у реаліті Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021