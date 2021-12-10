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Video: Холостячка 2 сезон Життя після проекту – випуск 13 частина 3 від 10.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Життя після проекту. Випуск 13 від 10.12.2021 частина 3 – Злата Огнєвіч та Андрій Задворний про свої стосунки. Життя після проекту шоу Холостячка 2 сезон 13 ефір від 10.12.2021
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Дивіться онлайн проєкт Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021, в якому Злата Огнєвіч та її обранець Андрій Задворний нарешті розповіли про те, що трапилося з їхньою парою, коли вимкнулися камери. Таємні побачення, спільні поїздки та безліч романтичних відео – Злата почувала себе найщасливішою жінкою у світі! Однак у студії програми Холостячка 2 сезон Злата та Андрій зізналися Григорію Решетніку, що у їхніх стосунках стався розлад. Чому переможець реаліті приховував від Злати свої почуття? І чи змогли закохані подолати перші труднощі і залишитися разом? Одкровення головної героїні проєкту ви почуєте просто зараз у реаліті Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021

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