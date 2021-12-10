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Video: Холостячка 2 сезон Життя після проекту – випуск 13 частина 1 від 10.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Життя після проекту. Випуск 13 від 10.12.2021 частина 1 – Пропозиція руки та серця, дружба після проєкту, почуття Максима Тарапати. Життя після проекту шоу Холостячка 2 сезон 13 ефір від 10.12.2021
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Ви дивитеся першу частину довгоочікуваного епізоду проєкту Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ. До студії програми прийшли найяскравіші учасники обох сезонів романтичного реаліті, щоб розповісти про своє життя після завершення зйомок. У 13 випуску реаліті Холостячка 2 сезон. Життя після проєкту ви дізнаєтеся, чому майже всі учасники переїхали до Києва та розповіли про свою дружбу під час та після проєкту. А Олег Плахотнюк та Олександр Еллерт розповіли про своє нинішнє особисте життя. Хто з цих чоловіків вільний, а хто скоро стане чиїмось чоловіком? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтесь просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск частину 2 від 10.12.2021

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