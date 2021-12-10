Вы смотрите первую часть долгожданного эпизода проекта Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021 на сайте СТБ. В студию программы пришли самые яркие участники обоих сезонов романтического реалити, чтобы рассказать о своей жизни после завершения съемок. В 13 выпуске проекта Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта вы узнаете, почему почти все участники реалити переехали в Киев и о своей дружбе во время и после проекта. А Олег Плахотнюк и Александр Эллерт рассказали о своей нынешней личной жизни. Кто из этих мужчин свободен, а кто скоро станет чьим-то мужем? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск часть 2 от 10.12.2021