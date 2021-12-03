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Video: Холостячка 2 сезон выпуск 12 часть 2. Финал от 03.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Финал. Выпуск 12 от 30 декабря 2021 часть 2 - Свидание с Андреем Задворным. Финал шоу Холостячка 2 сезон 12 эфир от 03.12.2021
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Во 2 части финала реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021 вы станете свидетелями последнего свидания в проекте. Отношения Андрея Задворного и Златы Огневич скорее напомнили американские горки – пара то оказывалась на вершине чувств, то опускалась на дно непонимания. Поэтому символично, что развлечения, которые организовал Андрей для главной героини проекта Холостячка 2021 позволили им прожить похожие эмоции. 

Злата и Андрей занялись дайвингом, чтобы рассматривать подводные красоты и страстно целоваться, а после в обнимку почти коснулись облаков. Но градус романтики слегка сбил Григорий Решетник, который заставил Злату и Андрея отвечать на неудобные вопросы. И у этой пары снова начались недопонимания… Неужели Злата и Андрей поругались перед финалом? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 12 выпуск часть 3 от 03.12.2021

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