Продолжение проекта Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021, в котором вы узнаете о личной жизни финалиста первого сезона Алексея Тригубенко. Свободно ли сердце любимца миллионов зрительниц? Не пропустите откровения Алексея, а также станьте свидетелями любовной драмы с участием Романа Васильева в 13 выпуске проекта Холостячка 2021. Однако одним из самых долгожданных гостей студии был Дмитрий Шевченко, чье сердце разбилось на глазах у всей страны. Как мужчина справился со своей болью? Нашел ли он новую любовь? Все это смотрите прямо сейчас в проекте Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск от 10.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 13 выпуск часть 3 от 10.12.2021