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Video: Холостячка 2 сезон выпуск 12 часть 3. Финал от 03.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Финал. Выпуск 12 от 30 декабря 2021 часть 3 - Финал. Финал шоу Холостячка 2 сезон 12 эфир от 03.12.2021
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Злата Огневич наконец-то сделала свой выбор в реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021, и имя ее избранника вы узнаете прямо сейчас на сайте СТБ. Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко – с каждым из них у Златы сложилась абсолютно уникальная история, поэтому принять решение девушке было крайне тяжело. 

В финале проекта Холостячка 2021 у Златы и Димы состоялось практически сказочное свидание, эмоции от которого они еще не скоро забудут. С Андреем девушка попробовала то, на что до этого никогда не решалась, и обрела для себя новое хобби – дайвинг. А с Романом Свечкоренко поняла, что несмотря на пройденное время ее сердце все также учащенно стучит при виде его. Кто же из этих участников покинул проект со слезами на глазах, а кто закружил Злату в счастливых объятьях? Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021

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