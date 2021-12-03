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Video: Холостячка 2 сезон випуск 12 частина 3. Фінал від 03.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Фінал. Випуск 12 від 03 грудня 2021 частина 3 - Фінал. Фінал шоу Холостячка 2 сезон 12 ефір від 03.12.2021
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Злата Огнєвіч нарешті зробила свій вибір у реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021, і ім’я її обранця ви дізнаєтесь просто зараз на сайті СТБ. Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко – з кожним із них у Злати склалася абсолютно унікальна історія, тому ухвалити рішення дівчині було вкрай важко.

У фіналі проєкту Холостячка 2021 року у Злати та Діми відбулося практично казкове побачення, емоції від якого вони ще не скоро забудуть. З Андрієм дівчина спробувала те, на що раніше ніколи не наважувалася, і знайшла для себе нове хобі – дайвінг. А з Романом Свечкоренком зрозуміла, що попри пройдений час її серце все так само прискорено б’ється, побачивши його. Хто ж із цих учасників покинув проєкт зі сльозами на очах, а хто закрутив Злату у щасливих обіймах? Відповідь на це запитання ви дізнаєтесь просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021

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