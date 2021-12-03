Злата Огнєвіч вирушила одразу на два побачення в 1 частині фіналу проєкту Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021. Зустріч із Романом Свечкоренком по суті стала першою індивідуальною зустріччю пари в рамках реаліті. Але часом достатньо лише однієї зустрічі, щоб налинули почуття, які були з самого старту сезону проєкту Холостячка 2021. З Дмитром Шевченком Злата вирушила кататися на квадроциклах пустелею, після чого пара поринула в холодні води оази кохання.

Дмитро зміг нарешті зізнатися у своїх почуттях, що неймовірно порадувало Злату. З пристрасних обіймів Дмитра холостячці зовсім не хотілося вириватися, але раптовий сюрприз від Григорія Решетника розвіяв всю романтику на цьому побаченні. Які запитання ведучого застали пару зненацька? У фіналі проєкту Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021 ви дізнаєтесь, чим закінчилися зустрічі Злати з Ромою та Дімою.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск частину 2 від 03.12.2021