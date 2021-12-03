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Video: Холостячка 2 сезон випуск 12 частина 1. Фінал від 03.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Фінал. Випуск 12 від 03 грудня 2021 частина 1 - Побачення з Дмитром Шевченком та Романом Свечкоренком. Фінал шоу Холостячка 2 сезон 12 ефір від 03.12.2021
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Злата Огнєвіч вирушила одразу на два побачення в 1 частині фіналу проєкту Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021. Зустріч із Романом Свечкоренком по суті стала першою індивідуальною зустріччю пари в рамках реаліті. Але часом достатньо лише однієї зустрічі, щоб налинули почуття, які були з самого старту сезону проєкту Холостячка 2021. З Дмитром Шевченком Злата вирушила кататися на квадроциклах пустелею, після чого пара поринула в холодні води оази кохання.

Дмитро зміг нарешті зізнатися у своїх почуттях, що неймовірно порадувало Злату. З пристрасних обіймів Дмитра холостячці зовсім не хотілося вириватися, але раптовий сюрприз від Григорія Решетника розвіяв всю романтику на цьому побаченні. Які запитання ведучого застали пару зненацька? У фіналі проєкту Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021 ви дізнаєтесь, чим закінчилися зустрічі Злати з Ромою та Дімою.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск частину 2 від 03.12.2021

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