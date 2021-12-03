Довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021, в якому Злата Огнєвіч обрала того, кого справді встигла полюбити на проєкті. Але перед тим як озвучити своє остаточне рішення, Злата вирушила на три побачення, які для неї організували Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Кожен із них намагався здивувати Злату, подарувати їй яскраві емоції та розповісти про свої почуття. Крім цього з кожним учасником холостячка обговорила і матеріальні речі: фінанси, побут, дітей та плани відразу після завершення проєкту. Чиї відповіді Златі сподобалися найменше? І як це вплинуло на її доленосне рішення? Все це дивіться просто зараз у фіналі реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021 на сайті СТБ.

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