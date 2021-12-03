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Video: Холостячка 2 сезон випуск 12 частина 2. Фінал від 03.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Фінал. Випуск 12 від 03 грудня 2021 частина 2 - Побачення з Андрієм Задворним. Фінал шоу Холостячка 2 сезон 12 ефір від 03.12.2021
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У 2 частині фіналу реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021 ви станете свідками останнього побачення у проєкті. Стосунки Андрія Задворного та Злати Огнєвіч швидше нагадували американські гірки – пара то опинялася на вершині почуттів, то опускалася на дно непорозуміння. Тому символічно, що розваги, які організував Андрій для головної героїні проєкту Холостячка 2021 року, дозволили їм прожити схожі емоції.

Злата та Андрій зайнялися дайвінгом, щоб розглядати підводні краєвиди та пристрасно цілуватися, а потім в обіймах майже торкнулися хмар. Але градус романтики трохи збив Григорій Решетник, який змусив Злату та Андрія відповідати на незручні запитання. І в цієї пари знову почалися непорозуміння… Невже Злата та Андрій посварилися перед фіналом? Дізнаєтеся просто зараз в реаліті Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск від 03.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 12 випуск частину 3 від 03.12.2021

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