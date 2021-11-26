Дивіться побачення Максима Тарапати та Злати Огнєвіч у проєкті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 на сайті СТБ. Знайомство Злати із родиною Максима пройшло досить натягнуто, особливо напружено відбулося спілкування холостячки із сестрою учасника. Проте члени сім’ї Злати виявилася теж із характером і влаштували для Максима жорсткий допит. У проєкті Холостячка 2021 на чоловіка чекав ще один неприємний момент – Златі здалося, що Максим починає розчинятися в ній. Невже відвертість Тарапати та його раннє освідчення у почуттях стали для Злати скоріше недоліком, ніж плюсом? Це ви дізнаєтесь під час спілкування Максима та Злати у романтичному реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 11 випуск частину 2 від 26.11.2021