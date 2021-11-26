У романтичному реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 відбулося знайомство учасників проєкту з родиною Злати Огнєвич: мамою, татом, сестрою та її хлопцем. Але перед тим як вирушити до рідних співачки, кожен чоловік організував для Злати невелике побачення. У проєкті Холостячка 2021 Максим Тарапата запропонував дівчині разом створити ювелірну прикрасу, а Дмитро Шевченко – стрибнути з київського пішохідного мосту. Але найоригінальнішим виявився Андрій Задворний, котрий запросив Злату до клініки, де йому зведуть татуювання про колишню дівчину. Чи оцінила холостячка оцінила такий вчинок? Не пропустіть тиждень побачень у реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 на сайті СТБ.

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