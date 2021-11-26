Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Дивіться також
Випуск 11 |Частина 1 |26.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 11 випуск частина 1 від 26.11.2021...
Випуск 11 |Частина 2 |26.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 11 випуск частина 2 від 26.11.2021...
Випуск 11 |Частина 3 |26.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 11 випуск частина 3 від 26.11.2021...
Випуск 11 | 26.11.2021 | Сезон 2

У романтичному реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 відбулося знайомство учасників проєкту з родиною Злати Огнєвич: мамою, татом, сестрою та її хлопцем. Але перед тим як вирушити до рідних співачки, кожен чоловік організував для Злати невелике побачення. У проєкті Холостячка 2021 Максим Тарапата запропонував дівчині разом створити ювелірну прикрасу, а Дмитро Шевченко – стрибнути з київського пішохідного мосту. Але найоригінальнішим виявився Андрій Задворний, котрий запросив Злату до клініки, де йому зведуть татуювання про колишню дівчину. Чи оцінила холостячка оцінила такий вчинок? Не пропустіть тиждень побачень у реаліті Холостячка 2 сезон 11 випуск від 26.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 10 від 19.11.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send