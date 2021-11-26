В романтическом реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 состоялось знакомство участников проекта с семьей Златы Огневич: мамой, папой, сестрой и ее парнем. Но перед тем как отправиться к родным певицы, каждый мужчина организовал для Златы небольшое свидание. В проекте Холостячка 2021 Максим Тарапата предложил девушке вместе создать ювелирное украшение, а Дмитрий Шевченко – прыгнуть с киевского пешеходного моста. Но самым оригинальным оказался Андрей Задворный, который пригласил Злату в клинику, где ему сведут татуировку о бывшей девушке. Оценила ли холостячка такой поступок? Не пропустите неделю свиданий в реалити Холостячка 2 сезон 11 выпуск от 26.11.2021 на сайте СТБ.

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