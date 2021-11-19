Смотрите неделю знакомств с семьями участников в проекте Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ. Злате Огневич предстояло встретиться с родными четверки мужчин, чтобы лучше их узнать и понять, с кем из них ей больше не по пути. Мама Андрея Хветкевича поделилась со Златой подробностями непростого детства сына, а также рассказала, почему именно Андрей – глава их семьи. В реалити Холостячка 2021 дядя и двоюродная сестра Макса Тарапаты засыпали Злату каверзными вопросами, а родители Андрея Задворного продемонстрировали необычайную гостеприимность. Семья Дмитрия Шевченко оказалась довольно закрытой, однако именно эта встреча прояснила для Златы некоторые аспекты личности Димы. Так кто же из участников покинул проект на этот раз? Не пропустите неделю откровений в реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Холостячка 2021 выпуск 9 от 12.11.2021