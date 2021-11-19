Романтическое реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 покажет, как прошло знакомство Златы Огневич с семьями Андрея Хветкевича и Макса Тарапаты.

Брат и мама Андрея оказались такими же любителями экстрима, как и сам мужчина, поэтому знакомство со Златой началось с совместного подъема на скалу. Холостячке пришлось такое по душе, ведь клаймбинг – одно из ее любимых хобби. В проекте Холостячка 2021 большая и дружная семья Максима Тарапаты изначально произвела приятное впечатление на Злату, но позже родные участника заставили девушку сильно понервничать. Что именно смутило Злату в общении с двоюродной сестрой и дядей Максима? Не пропустите знакомство певицы с семьей фаворита в реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 2 от 19.11.2021