Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 1 от 19.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 10 выпуск от 19 ноября 2021 часть 1 - Свидание с Андреем Хветкевичем и Максом Тарапатой. Холостячка 2 сезон 10 эфир от 19.11.2021
Смотрите также
Выпуск 10 |Часть 2 |19.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 2 от 19.11.2021...
Выпуск 10 |Часть 3 |19.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 3 от 19.11.2021...
Выпуск 9 |Часть 1 |12.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 1 от 12.11.2021...
Выпуск 9 |Часть 2 |12.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 2 от 12.11.2021...
Выпуск 9 |Часть 3 |12.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 9 выпуск часть 3 от 12.11.2021...
Выпуск 8 |Часть 1 |05.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 1 от 05.11.2021...
Выпуск 10 | 19.11.2021 | Сезон 2

Романтическое реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 покажет, как прошло знакомство Златы Огневич с семьями Андрея Хветкевича и Макса Тарапаты.

Брат и мама Андрея оказались такими же любителями экстрима, как и сам мужчина, поэтому знакомство со Златой началось с совместного подъема на скалу. Холостячке пришлось такое по душе, ведь клаймбинг – одно из ее любимых хобби. В проекте Холостячка 2021 большая и дружная семья Максима Тарапаты изначально произвела приятное впечатление на Злату, но позже родные участника заставили девушку сильно понервничать. Что именно смутило Злату в общении с двоюродной сестрой и дядей Максима? Не пропустите знакомство певицы с семьей фаворита в реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 2 от 19.11.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить