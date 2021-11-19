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Video: Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 2 от 19.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 10 выпуск от 19 ноября 2021 часть 2 - Свидание с Андреем Задворным и Дмитрием Шевченко. Холостячка 2 сезон 10 эфир от 19.11.2021
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Во 2 части реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 Злата Огневич встретится с семьей Андрея Задворного, которая была очень взволнована приходом звезды в их дом. Гостеприимные мама и папа Андрея рассказали о детстве сына, а также продемонстрировали свои творческие таланты в реалити Холостячка 2021. Родные Дмитрия Шевченко оказались такими же скромными и немного закрытыми, как и сам Дима. Однако, преодолев стеснительность, маме участника удалось рассказать Злате Огневич больше о ее сыне, а также убедиться в том, что у девушки есть чувства к Дмитрию. А чтобы увидеть невероятно романтичное свидание Златы и Димы на крыше дома, смотрите реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

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