Во 2 части реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 Злата Огневич встретится с семьей Андрея Задворного, которая была очень взволнована приходом звезды в их дом. Гостеприимные мама и папа Андрея рассказали о детстве сына, а также продемонстрировали свои творческие таланты в реалити Холостячка 2021. Родные Дмитрия Шевченко оказались такими же скромными и немного закрытыми, как и сам Дима. Однако, преодолев стеснительность, маме участника удалось рассказать Злате Огневич больше о ее сыне, а также убедиться в том, что у девушки есть чувства к Дмитрию. А чтобы увидеть невероятно романтичное свидание Златы и Димы на крыше дома, смотрите реалити Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск от 19.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 10 выпуск часть 3 от 19.11.2021