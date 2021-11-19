У 2 частині реаліті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 Злата Огнєвіч зустрінеться з родиною Андрія Задворного, яка була дуже схвильована приходом зірки до їхнього дому. Гостинні мама й тато Андрія розповіли про дитинство сина, а також продемонстрували свої творчі таланти у реаліті Холостячка 2021. Рідні Дмитра Шевченка виявилися такими ж скромними та трохи закритими, як і сам Діма. Однак, подолавши сором’язливість, мамі учасника вдалося розповісти Златі Огнєвіч більше про її сина, а також переконатися, що дівчина має почуття до Дмитра. А щоб побачити неймовірно романтичне побачення Злати та Діми на даху будинку, дивіться реаліті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 10 випуск частину 3 від 19.11.2021