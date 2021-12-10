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Video: Холостячка 2 сезон Життя після проекту – випуск 13 частина 2 від 10.12.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Життя після проекту. Випуск 13 від 10.12.2021 частина 2 – Олексій Тригубенко та Дмитро Шевченко про особисте життя, любовний трикутник Романа Васильєва. Життя після проекту шоу Холостячка 2 сезон 13 ефір від 10.12.2021
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Продовження проєкту Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021, в якому ви дізнаєтесь про особисте життя фіналіста першого сезону Олексія Тригубенка. Чи вільне серце улюбленця мільйонів глядачок? Не пропустіть одкровення Олексія, а також станьте свідками любовної драми з участю Романа Васильєва у 13 випуску проєкту Холостячка 2021. Проте одним із найочікуваніших гостей студії був Дмитро Шевченко, чиє серце розбилося на очах у всієї країни. Як чоловік впорався зі своїм болем? Чи знайшов він нове кохання? Все це дивіться просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск частину 3 від 10.12.2021

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