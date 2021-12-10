Продовження проєкту Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021, в якому ви дізнаєтесь про особисте життя фіналіста першого сезону Олексія Тригубенка. Чи вільне серце улюбленця мільйонів глядачок? Не пропустіть одкровення Олексія, а також станьте свідками любовної драми з участю Романа Васильєва у 13 випуску проєкту Холостячка 2021. Проте одним із найочікуваніших гостей студії був Дмитро Шевченко, чиє серце розбилося на очах у всієї країни. Як чоловік впорався зі своїм болем? Чи знайшов він нове кохання? Все це дивіться просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 13 випуск частину 3 від 10.12.2021