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Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 – дивіться просто зараз, як Григорій Решетнік дізнається в учасників реаліті все те, що вони намагалися приховати від глядачів! Одразу дві колишні учасниці проєкту Холостяк 11 сезон розповіли Григорію про свій роман з одним і тим самим чоловіком, а Олег Плахотнюк шокував своєю новою дівчиною. У реаліті Холостячка 2021 стало відомо, чи вільне зараз серце Дмитра Шевченка, який ще нещодавно не міг пережити розставання зі Златою. А поява у студії Андрія Задворного довела головну холостячку країни до сліз. Таких емоцій не було ще в жодному випуску реаліті. Все найцікавіше, що ви хотіли знати про життя героїв після проєкту, дивіться просто зараз в реаліті 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021.

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