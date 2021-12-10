Холостячка 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021 – дивіться просто зараз, як Григорій Решетнік дізнається в учасників реаліті все те, що вони намагалися приховати від глядачів! Одразу дві колишні учасниці проєкту Холостяк 11 сезон розповіли Григорію про свій роман з одним і тим самим чоловіком, а Олег Плахотнюк шокував своєю новою дівчиною. У реаліті Холостячка 2021 стало відомо, чи вільне зараз серце Дмитра Шевченка, який ще нещодавно не міг пережити розставання зі Златою. А поява у студії Андрія Задворного довела головну холостячку країни до сліз. Таких емоцій не було ще в жодному випуску реаліті. Все найцікавіше, що ви хотіли знати про життя героїв після проєкту, дивіться просто зараз в реаліті 2 сезон 13 випуск від 10.12.2021.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 12 від 03.12.2021