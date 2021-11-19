Ви дивитеся церемонію троянд у проєкті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021, в якому стане відомо, хто увійшов до фінальної трійки. Приймати рішення дуже складно, адже Златі сподобались усі сім’ї учасників. Гостинність, щирість та любов до своїх синів – все це не змогло залишити Злату Огнєвіч байдужою. У проєкті Холостячка 2021 Златі доведеться вибирати виключно серцем, тому що не до всіх чоловіків у дівчини є сильні почуття. Який учасник так і не зміг подарувати дівчині яскраві емоції, щоби претендувати на подальшу участь у реаліті? Відповідь на це запитання ви дізнаєтесь просто зараз у проєкті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021