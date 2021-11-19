Дивіться тиждень знайомств із родинами учасників у проєкті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 на сайті СТБ. Злата Огнєвіч зустрілася з рідними четвірки чоловіків, щоб краще їх дізнатися і зрозуміти, з ким із них їй більше не по дорозі. Мама Андрія Хветкевича поділилася зі Златою подробицями непростого дитинства сина, а також розповіла, чому саме Андрій – глава їхньої родини. У реаліті Холостячка 2021 дядько та двоюрідна сестра Макса Тарапати засипали Злату каверзними запитаннями, а батьки Андрія Задворного продемонстрували надзвичайну гостинність. Сім’я Дмитра Шевченка виявилася доволі закритою, проте саме ця зустріч прояснила для Злати деякі аспекти особистості Діми. То хто ж з учасників залишив проєкт цього разу? Не пропустіть тиждень одкровень у реаліті Холостячка 2 сезон 10 випуск від 19.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 9 від 12.11.2021