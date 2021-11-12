Тиждень знайомств із життям кожного учасника реаліті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 – дивіться проєкт просто зараз на сайті СТБ. Злата Огнєвіч уже познайомила чоловіків із деякими аспектами свого життя і тепер хоче дізнатися, як живуть її обранці. Дмитро Шевченко проведе Злату по всіх своїх найулюбленіших місцях у Львові, а Максим Тарапата покаже, як міг би виглядати їхній спільний із головною героїнею проєкту Холостячка 2021 будинок. Андрій Хветкевич влаштує для співачки Новий рік посеред літа, а Андрій Задворний познайомить Злату зі своєю дружиною та їхньою спільною дочкою. У реаліті Холостячка 2 сезон 9 випуск від 12.11.2021 ви дізнаєтеся, яке з цих побачень сподобалося Златі найбільше.

Дивіться онлайн Холостячка 2021 випуск 8 від 05.101.2021