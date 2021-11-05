Цього тижня у проєкті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 в Андрія Хветкевича відбулося довгоочікуване побачення зі Златою Огнєвіч. Пара чудово провела час у парку атракціонів, і холостячка зізналася у своїй сильній симпатії до чоловіка. Дмитро Шевченко організував для Злати побачення у дусі вікторіанської доби та запросив до справжнього замку. А зустріч з Андрієм Задворним ще більше зблизила Злату із цим чоловіком. І тільки для Максима Тарапати тиждень виявився невдалим. Спостерігаючи за тим, з яким щасливим обличчям Злата повертається з кожного побачення, чоловік почав закриватися у собі. Чи не вплине цей факт на ставлення до нього головної героїні? Це ви дізнаєтесь наприкінці тижня проєкту Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 на сайті СТБ.

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