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Video: Холостячка 2 сезон 8 випуск частина 3 від 05.11.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 випуск від 05 листопада 2021 частина 3 - Церемонія троянд, Макс Тарапата зізнається в почуттях. Холостячка 2 сезон 8 ефір від 05.11.2021
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Церемонія троянд у проєкті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021, в якому стане відомо, хто увійшов до четвірки фаворитів Злати Огнєвіч.

Максим Тарапата весь восьмий тиждень поводився холодно щодо Злати. Ревнощі, сильна конкуренція та багатозначні погляди дівчини на інших учасників – усе це зіпсувало настрій Максима. Головна героїня проєкту Холостячка 2021 відразу звернула на це увагу і на церемонії троянд запросила чоловіка на особисту розмову. Щоб побачити, про що вели бесіду Злата та Максим за спиною у решти чоловіків, дивіться реаліті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021

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