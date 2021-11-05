Церемонія троянд у проєкті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021, в якому стане відомо, хто увійшов до четвірки фаворитів Злати Огнєвіч.

Максим Тарапата весь восьмий тиждень поводився холодно щодо Злати. Ревнощі, сильна конкуренція та багатозначні погляди дівчини на інших учасників – усе це зіпсувало настрій Максима. Головна героїня проєкту Холостячка 2021 відразу звернула на це увагу і на церемонії троянд запросила чоловіка на особисту розмову. Щоб побачити, про що вели бесіду Злата та Максим за спиною у решти чоловіків, дивіться реаліті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021