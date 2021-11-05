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Video: Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 3 от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 выпуск от 05 ноября 2021 часть 3 - Церемония роз, Макс Тарапата признается в чувствах. Холостячка 2 сезон 8 эфир от 05.11.2021
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Церемония роз в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021, в котором станет известно, кто вошел в четверку фаворитов Златы Огневич.

Максим Тарапата всю восьмую неделю вел себя холодно по отношению к Злате. Ревность, сильная конкуренция и многозначительные взгляды девушки на других участников – все это испортило настроение Максима. Главная героиня проекта Холостячка 2021 сразу же обратила на это внимание и на церемонии роз пригласила мужчину на личный разговор. Чтобы увидеть, о чем беседовали Злата и Максим за спиной у остальных мужчин, смотрите реалити Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021

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