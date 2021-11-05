На этой неделе в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 у Андрея Хветкевича состоялось долгожданное свидание со Златой Огневич. Пара прекрасно провела время в парке аттракционов, и холостячка призналась в своей сильной симпатии к мужчине. Дмитрий Шевченко организовал для Златы свидание в духе викторианской эпохи и пригласил в настоящий замок. А встреча с Андреем Задворным еще больше сблизила Злату с этим мужчиной. И только для Максима Тарапаты неделя оказалась неудачной. Наблюдая за тем, с каким счастливым лицом Злата возвращается с каждого свидания, мужчина стал закрываться в себе. Не повлияет ли этот факт на отношение к нему главной героини? Это вы узнаете в конце недели проекта Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021 на сайте СТБ.

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