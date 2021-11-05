Не пропустите продолжение 8 выпуска от 05.11.2021 проекта Холостячка 2 сезон на сайте СТБ.

После дегустации вин Андрей Хветкевич и Злата Огневич отправились на тет-а-тет, которого они оба так долго ждали. Злата узнала, были ли у Андрея романы с моделями, которых он фотографирует, а мужчина наконец-то почувствовал взаимность. А пока Андрей и Злата наслаждались обществом друг друга, мужчины активно обсуждали, кто из них уже влюбился в Злату в проекте Холостячка 2021. Дмитрий Шевченко пригласил девушку в средневековый замок, где они смогли погрузиться в викторианскую эпоху, и Дмитрий попытался сказать Злате то, что давно боялся произнести вслух. Смотрите это романтичное свидание в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 3 от 05.11.2021