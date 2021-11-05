Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 2 от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 выпуск от 05 ноября 2021 часть 2 - Свидание с Андреем Хветкевичем и Дмитрием Шевченко. Холостячка 2 сезон 8 эфир от 05.11.2021
Смотрите также
Выпуск 8 |Часть 1 |05.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 1 от 05.11.2021...
Выпуск 8 |Часть 3 |05.11.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 3 от 05.11.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 1 от 29.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 2 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 2 от 29.10.2021...
Выпуск 7 |Часть 3 |29.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 7 выпуск часть 3 от 29.10.2021...
Выпуск 6 |Часть 1 |22.10.2021| Сезон 2
Холостячка 2 сезон 6 выпуск часть 1 от 22.10.2021...
Выпуск 8 | 05.11.2021 | Сезон 2

Не пропустите продолжение 8 выпуска от 05.11.2021 проекта Холостячка 2 сезон на сайте СТБ.

После дегустации вин Андрей Хветкевич и Злата Огневич отправились на тет-а-тет, которого они оба так долго ждали. Злата узнала, были ли у Андрея романы с моделями, которых он фотографирует, а мужчина наконец-то почувствовал взаимность. А пока Андрей и Злата наслаждались обществом друг друга, мужчины активно обсуждали,  кто из них уже влюбился в Злату в проекте Холостячка 2021. Дмитрий Шевченко пригласил девушку в средневековый замок, где они смогли погрузиться в викторианскую эпоху, и Дмитрий попытался сказать Злате то, что давно боялся произнести вслух. Смотрите это романтичное свидание в проекте Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021.

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск от 05.11.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 8 выпуск часть 3 от 05.11.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить