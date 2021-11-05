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Video: Холостячка 2 сезон 8 випуск частина 2 від 05.11.2021

Дивитись онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон 8 випуск від 05 листопада 2021 частина 2 - Побачення з Андрієм Хветкевичем та Дмитром Шевченком. Холостячка 2 сезон 8 ефір від 05.11.2021
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Не пропустіть продовження 8 випуску від 05.11.2021 проєкту Холостячка 2 сезон на сайті СТБ.

Після дегустації вин Андрій Хветкевич та Злата Огнєвіч вирушили на тет-а-тет, на який вони обоє так довго чекали. Злата дізналася, чи були в Андрія романи з моделями, яких він фотографує, а чоловік нарешті відчув взаємність. А поки Андрій та Злата насолоджувалися компанією одне одного, чоловіки активно обговорювали, хто з них уже закохався у Злату у проєкті Холостячка 2021. Дмитро Шевченко запросив дівчину до середньовічного замку, де вони змогли поринути у вікторіанську епоху, і Дмитро спробував сказати Златі те, що давно боявся вимовити вголос. Дивіться це романтичне побачення у проєкті Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021.

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск від 05.11.2021

Дивитися онлайн Холостячка 2 сезон 8 випуск частину 3 від 05.11.2021

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