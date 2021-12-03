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Video: Холостячка 2 сезон выпуск 12 часть 1. Финал от 03.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2021 - 2 сезон. Финал. Выпуск 12 от 30 декабря 2021 часть 1 - Свидание с Дмитрием Шевченко и Романом Свечкоренко. Финал шоу Холостячка 2 сезон 12 эфир от 03.12.2021
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Злата Огневич отправилась сразу на два свидания в 1 части финала проекта Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021. Встреча с Романом Свечкоренко по сути стала первой индивидуальной встречей пары в рамках реалити. Но порой достаточно лишь одной встречи, чтобы нахлынули чувства, которые были с самого старта сезона проекта Холостячка 2021. С Дмитрием Шевченко Злата отправилась кататься на квадроциклах по пустыне, после чего пара окунулась в холодные воды оазиса любви. 

Дмитрий смог наконец-то признаться в своих чувствах, что невероятно порадовало Злату. Из страстных объятий Дмитрия холостячке совершенно не хотелось вырываться, но внезапный «сюрприз» от Григория Решетника развеял всю романтику на этом свидании. Какие вопросы ведущего застали пару врасплох? В финале проекта Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021 вы узнаете, чем закончились встречи Златы с Ромой и Димой. 

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 12 выпуск от 03.12.2021

Смотреть онлайн Холостячка 2 сезон 12 выпуск часть 2 от 03.12.2021

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